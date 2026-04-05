Así es un taller que ayuda a desmontar la imagen distorsionada del cuerpo en pacientes con vigorexia y anorexia

Especialistas alertan de que estos trastornos generan una profunda distorsión de la imagen corporal, hasta el punto de que los pacientes no son capaces de verse como realmente son.

Miguel y Marcos comenzaron queriendo cambiar su cuerpo para sentirse aceptados y encajar con los demás. Sin embargo, esa necesidad de transformación acabó convirtiéndose en una obsesión.

En el caso de Miguel, la vigorexia derivó además en una anorexia nerviosa. Marcos, por su parte, llegó a pasar horas en el gimnasio sin ser capaz de apreciar ningún cambio físico. "Cuando me miraba en el espejo para ver la evolución no veía cambios. A pesar de pasar cuatro horas diarias en el gimnasio, me veía pequeño", recuerda.

Araceli Aizpuru, psicóloga y directora de la Fundación Ellen West en México, especializada en el tratamiento residencial de personas con trastornos de la alimentación, explica que este tipo de trastornos generan una alteración profunda de la percepción. "En el caso de la vigorexia y, sobre todo, en el de la anorexia, se genera una distorsión absoluta de la imagen corporal", señala.

Robin Ricca, director clínico y de la Unidad de TCA del Instituto Centta, insiste en que la vigorexia no es solo una obsesión por el ejercicio, sino un trastorno mental. "La vigorexia también tiene que ver con el ejercicio físico compulsivo. Son personas que pasan muchas horas en el gimnasio, hacen sesiones dobles todos los días y entrenan incluso a pesar de tener una lesión", explica.

Taller de imagen corporal

Para trabajar esa percepción alterada de sí mismos, algunos centros realizan talleres específicos sobre imagen corporal.'Vulnerables' ha mostrado una de estas actividades, donde los pacientes deben dibujarse tal y como creen que son físicamente.

Después, intercambian el dibujo con un compañero, que delinea su cuerpo real sobre el papel. El objetivo es que puedan comprobar si la imagen que tienen de sí mismos corresponde o no con la realidad.

Marcos recuerda que la experiencia fue especialmente impactante. "Hice un dibujo de una persona muy delgada. Lo que veía cuando me dibujaban los demás era como una mentira", explica. Según Araceli Aizpuru, este tipo de ejercicios son fundamentales para ayudar a desmontar las "creencias irracionales" que sostiene el trastorno.

Sin tratamiento, Marcos cree que su situación "habría seguido empeorando". "Posiblemente me hubiera visto como las fotos que veía en internet, de gente musculada, pero hubiera llegado a un punto donde no hubiera soportado la presión", admite el joven.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.