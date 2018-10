Una madre denuncia que el alcalde de Valdemaqueda se niega a empadronar a su hija adoptada en India

La mujer, llamada Carmen Ávila, fue a empadronar a la niña al Ayuntamiento y se les denegó el trámite por que no aportaban la documentación que demostrara que eran los padres. La madre ha achacado la situación motivos políticos, al ser militante del Partido Socialista, y el alcalde pertenecer al Partido Popular.

Al respecto el alcalde, Alvaro Santamaría, ha indicado que se ha denegado el empadronamiento porque "no han presentado ningún documento identificativo" con los datos personales de la niña. "Solo hay documentos con el nombre de la niña, pero no consta ni el apellido ni nada. En las instrucciones que tenemos para la gestión del padrón hay datos que son obligatorios, como nombre, apellidos, sexo y lugar de nacimiento, entre otros. No han presentado ningún documento de este tipo", ha asegurado.

El regidor ha señalado que el hecho de que no se haya empadronado a la menor "no es cuestión de querer o no querer" o de que su madre "sea militante de un partido u otro", ya que "la realidad es que falta documentación". "Lo que necesito son el nombre y los apellidos, pero no tengo documento de ello. El programa, si no se ponen los apellidos, rechaza el empadronamiento", ha añadido.

En cuanto al documento remitido por la Consejería de Políticas Sociales instando al empadronamiento, señala que "no es la realidad" porque "lo que se ha hecho" es un documento llamado "hago constar", en el que se recoge la niña convive con esas dos personas, "pero sin apellido, ni nada".

El primer edil ha asegurado que desde que es alcalde hace casi 12 años, "han ido muchos inmigrantes a empadronarse". "Todos los que han solicitado alta en padrón han sido empadronados. Han traído la documentación necesaria para poderles empadronar. Esa es la realidad, y en este caso falta ese documento. Cuando tengan ese documento se les empadrona como a todo el mundo", ha subrayado.

Santamaría ha concluido que piensa que "lo están politizando todo". "Si creen que se trata de un tema político, les insto a que se intenten empadronar en un municipio gobernado por el Partido Socialista, a ver qué es lo que les ocurre. Una vez empadronados allí, que cambien los datos a Valdemaqueda, mediante un cambio de residencia", ha finalizado.