Un grupo de antiguas monjas lleva cinco años resistiéndose a dejar el edificio de El Viso (Oviedo). Su propia congregación, Lumen Dei, las expulsó tras negarse a dejar la casa. Ahora, les han cortado la luz. Su máxima preocupación es que no se estropee la comida que almacenan para alimentar a más de 500 familias. Sin embargo, así llevan precisamente varios días: tirando comida y limpiando ante la falta de electricidad necesaria para conservar los productos. Y claro, completamente a oscuras.

"Ya hay muchas cosas que están descompuestas y estamos tirando grandes cantidades", lamenta Marta Ortiz, exreligiosa de la Asociación Lumen Dei. Como todos estos alimentos que ahora están en descomposición son para dar de comer a las cientos de familias que acuden dos días a la semana, sienten indignación e impotencia. "Son personas sin recursos que necesitan esos alimentos. Si no se los damos, pasan hambre", apunta Ortiz.

Así, sufren una situación límite desde hace más de cinco años; situación a la que han llegado porque rechazan abandonar la que consideran su casa, donde viven desde hace más de 20 años. Según han denunciado, el obispo de Oviedo, Jesús Sanz, vendió el edificio a un fondo de inversión suizo. Él es el máximo representante de la asociación cristiana Lumen Dei, a la que pertenecían las hermanas hasta que le denunciaron por vender esta y otras propiedades.

"Nos están acosando de una u otra manera para que nos vayamos", ha señalado Marta Ortiz a laSexta. Incluso llegaron recibir la desagradable visita de 'Desokupa'. Por su parte, el Obispado de Oviedo y la asociación Lumen Dei han remitido a esta cadena un comunicado en el que se dice lo siguiente: "Lumen Dei quedó en una situación financiera insostenible por falta de liquidez con que afrontar las deudas hipotecarias contraídas años antes por los luego dimisionarios".

"Por ello, y con plena aquiescencia de los miembros de la Asociación, se vendieron algunos inmuebles para salvar deudas y evitar ejecuciones hipotecarias", se prosigue indicando en el escrito. En este sentido, aseguran también que todo el dinero obtenido ha sido para 'Lumen Dei', y no para el Obispo. Sin embargo, cuando laSexta les pregunta a las monjas a dónde irán si les echan, ellas lo tienen claro: "No sabemos, pero de momento no nos movemos de aquí". Resistirán hasta el último resquicio judicial.

Recientemente, Gonzo y el equipo de Salvados trató la situación que vivían estas monjas en El Viso. "(El Vaticano decía) que monseñor tenía poderes y que ellos apoyaban lo que monseñor hacía", afirmó una de las monjas afectadas al periodista, a quien también le contaron que había una hermana que falleció de un cáncer terminal y el corte de luz, agua o gas le provocaba un grave riesgo. "Estamos con una persecución y vigilancia continua".