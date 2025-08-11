Mueren en Andalucía una mujer de 61 años y un joven de 22 por golpes de calor

El chorro polar se despide de España: la fecha en la que vuelve el calor extremo y las zonas con 40 grados

Los detalles En ambos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en la vía pública y las dos víctimas presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo.

Una mujer de 61 años ha muerto por un golpe de calor mientras trabajaba en la vía pública en Cádiz, mientras que un joven de 22 años también ha fallecido en Jaén por este motivo, según ha informado este lunes la Consejería andaluza de Salud.

En los dos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en la vía pública y en ambos las víctimas presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo.

Salud no ha precisado cuándo se han producido las muertes y se remite a los datos recogidos por servicio de Vigilancia de Salud durante en el periodo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto. La consejería ha detallado que desde el inicio de la temporada y hasta el pasado 2 de agosto, de acuerdo a los últimos datos disponibles, se han registrado 897 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 598 se atendieron en Atención Primaria y 299 en atención hospitalaria. Se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad andaluz, todos requirieron ingreso hospitalario y de ellos siete han fallecido.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas, aplicación desarrollada en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas, coordinado por el Ministerio de Sanidad, las muertes observadas atribuibles a este efecto en España son 1.783.

En Andalucía, desde el inicio de la temporada, del total de fallecimientos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que 141 son atribuibles al exceso de temperatura, 31 muertes más que el año anterior en este mismo periodo. El Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025 trata de reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

La estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura. También incluye la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Las poblaciones dianas son personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes, menores de 4 años y lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Otras personas que se pueden ver especialmente afectadas por el calor son aquellas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos, o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas.