Nuevo atraco con armas en una joyería de la calle Alcalá de Madrid

Los detalles Los hechos han tenido lugar en un local del número 342 de la calle Alcalá, a la altura del distrito de Ciudad Lineal.

Una joyería de la madrileña calle Alcalá, a la altura del distrito de Ciudad Lineal, ha sido víctima este miércoles de un nuevo atraco armado, el sexto de este tipo registrado en la capital en las últimas semanas.

Según ha podido saber laSexta, los hechos han tenido lugar en un local del número 342 de la calle Alcalá esta mañana, cuando dos hombres han entrado en el local y se han llevado numereros objetos de valor a plena luz del día. La Policía Nacional está investigando el suceso en la zona.

*Noticia en ampliación.

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