El contexto Blocus mantiene su llamamiento a provocar altercados en las principales ciudades de España pese a que buena parte de su cúpula ha sido detenida en las últimas horas.

En respuesta a los recientes disturbios promovidos por Blocus, las fuerzas de seguridad españolas, incluyendo la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, han detenido a varios líderes de este movimiento. Entre ellos, el presunto fundador de Blocus en España fue arrestado en Picanya, Valencia, y un menor de 16 años en Lleida, acusado de crear canales de comunicación para el grupo. Blocus ha llamado a intensificar los altercados en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Las fuerzas de seguridad han desplegado dispositivos con cientos de agentes para prevenir incidentes mayores, mientras los comercios se protegen ante posibles destrozos.

Tras los altercados promovidos en los últimos días por Blocus, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra han llevado a cabo un goteo de detenciones contra los principales líderes y responsables de este movimiento en España.

De hecho, este viernes ha sido detenido en Picanya (Valencia) el presunto fundador e impulsor de Blocus en España, y este jueves fue detenido en Lleida un menor, de 16 años, como creador de los canales de comunicación en la canales de comunicación en esa ciudad.

Blocus ha respondido instando a provocar aun más altercados en las principales ciudades de España, especialmente en Madrid, Barcelona y Valencia. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad han preparado "dispositivos de máximos con cientos de agentes", señala Leo Álvarez en Más Vale Tarde.

"No sé si estas detenciones van a contribuir a rebajar los ánimos o al contrario", señala el periodista de laSexta, aunque señala que "lo lógico es que los controles previos eviten que haya altercados mayores, como pasó el fin de semana pasado en Madrid".

No obstante, ante el riesgo de que las escenas de violencia se repitan, los comercios del centro de las principales ciudades de España están blindándose y cubriendo sus escaparates para evitar que se produzcan destrozos.

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