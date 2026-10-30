La última ocurrencia de Jácome: los vecinos de Ourense llaman a la policía al escuchar ruidos en el cementerio y se encuentran al alcalde grabando un vídeo para Halloween

Los detalles En el vídeo, Jácome aparece bailando con muertos y paseando entre tumbas, lo cual ha provocado indignación entre los vecinos.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha generado controversia tras grabar un vídeo promocional de Halloween en el cementerio de San Francisco, donde aparece bailando entre tumbas. El ruido de la grabación alarmó a los vecinos, quienes llamaron a la policía al pensar que ocurría algo extraño. Al llegar, los agentes descubrieron que era el propio alcalde el responsable. La indignación no solo se debe al susto, sino también al uso de las tumbas en el vídeo, lo que ha sido considerado una falta de respeto. Pérez Jácome busca replicar el éxito de Vigo con sus luces navideñas, deseando que Ourense tenga el mejor Halloween de España.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vuelve a ser noticia por una situación surrealista. Con motivo de Halloween, el edil decidió grabar un vídeo promocional en el cementerio de San Francisco de la capital ourensana, pero la idea provocó más de un susto.

Jácome aparece bailando con muertos y paseando entre tumbas, y los ruidos de la grabación sembraron el pánico entre quienes estaban por la zona. Tanto, que varios vecinos acabaron llamando a la policía para esclarecer lo que estaba sucediendo en el cementerio. Al acercarse, los agentes vieron que era el propio alcalde el que había provocado esa situación.

Pero los vecinos no solo se han indignado por el mal trago que algunos tuvieron que vivir quienes pasaron por el cementerio a esa hora. También lo han hecho porque muchos han visto cómo las tumbas de sus difuntos salían en ese vídeo promocional.

"Hay que tener un poco de respeto hacia la gente que está enterrada aquí", reclama un vecino a las puertas del cementerio. "No me gustaría que en la tumba de mi familia se hiciese ese acto festivo", asevera otro ourensano.

Con esta fórmula, Pérez Jácome busca replicar en Halloween el éxito que ha tenido Vigo con las luces de navidad. De hecho, asegura que quiere que Ourense tenga el mejor Halloween de España.

Para ello, no duda en promocionarlo de la forma más llamativa posible. De hecho, en 2023 lo hizo bailando al ritmo de Michael Jackson. Al menos en aquella ocasión nadie tuvo que llamar asustado a la policía.

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