Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

Iñaki López recoge las preguntas que se amontonan tras la tragedia: "¿Por qué se cae tantas veces un sistema de seguridad que salva vidas?"

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde ha resaltado que "después de una tragedia tan atroz con 69 muertos, solo nos quedan preguntas", y ha agregado que, "hasta ahora, el máximo responsable de los trenes en España solo nos ha dado una certeza: que no se va".

Iñaki López plantea las preguntas que deja la tragedia ferroviaria
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Iñaki López ha planteado este viernes en Más Vale Tarde las preguntas que se amontonan tras las tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). "Después de una tragedia tan atroz con 69 muertos, solo nos quedan preguntas", ha dicho el presentador.

"¿Por qué se cae tantas veces un sistema de seguridad que salva vidas? ¿Por qué un controlador ordena a tres trenes retomar la marcha a velocidad normal a pesar de que el protocolo ordena no superar los 40 kilómetros por hora?", ha cuestionado López.

Así, ha añadido con las dudas que ha dejado el accidente: "¿Por qué si uno de los maquinistas se da cuenta de ese error y lo comunica al control central, el operario no corrige a los otros maquinistas? ¿Por qué sabiendo que el Iryo estaba parado, no ordena al AVE detenerse? ¿Por qué cuando el maquinista del Iryo vuelve a llamar para comunicar que sigue detenida, nadie advierte que va hacia ella un AVE a 160 kilómetros por hora?"

"¿Por qué si un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya advertía en 2024 de la alta posibilidad de un fallo humano como el de Urda, nadie tomó medidas? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que centenares de vidas estén en manos de un error humano?", ha destacado.

Y ha agregado: "¿Por qué no hay un sistema que advierta de decisiones erróneas u otro operario que haga un control cruzado?". Las preguntas se amontonan y, hasta ahora, el máximo responsable de los trenes en España solo nos ha dado una certeza: que no se va", ha dicho sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha descartado este viernes dimitir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente descarta dimitir: asegura que no va a "utilizar a ningún trabajador como escudo" mientras insiste en el "fallo humano en el centro de control de Adif"
  2. Page no descarta más fallecidos en el accidente de Urda y cifra en 70 las denuncias de desaparecidos: "Siguen apareciendo restos parciales"
  3. Detenido en Picanya el presunto fundador e impulsor del movimiento Blocus en España
  4. La JEC abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por el vídeo de precampaña ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía
  5. La economía española crece una décima menos, hasta 0,6%, tras frenarse la inversión y el consumo
  6. Mueren cuatro personas, entre ellas un bebé, tras una travesía de ocho días en cayuco hacia Canarias desde Gambia