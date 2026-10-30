Iñaki López recoge las preguntas que se amontonan tras la tragedia: "¿Por qué se cae tantas veces un sistema de seguridad que salva vidas?"

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde ha resaltado que "después de una tragedia tan atroz con 69 muertos, solo nos quedan preguntas", y ha agregado que, "hasta ahora, el máximo responsable de los trenes en España solo nos ha dado una certeza: que no se va".

Iñaki López, en el programa Más Vale Tarde, ha planteado las numerosas preguntas que surgen tras la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, que dejó 69 muertos. Cuestionó por qué falló el sistema de seguridad y por qué un controlador permitió a tres trenes retomar la marcha a velocidad normal, desobedeciendo el protocolo. También se preguntó por qué no se corrigieron los errores comunicados por un maquinista y por qué no se detuvo el AVE que avanzaba a 160 km/h. López destacó que un informe de 2024 ya advertía sobre la posibilidad de un fallo humano y criticó la falta de medidas. A pesar de las dudas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir.

Iñaki López ha planteado este viernes en Más Vale Tarde las preguntas que se amontonan tras las tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). "Después de una tragedia tan atroz con 69 muertos, solo nos quedan preguntas", ha dicho el presentador.

"¿Por qué se cae tantas veces un sistema de seguridad que salva vidas? ¿Por qué un controlador ordena a tres trenes retomar la marcha a velocidad normal a pesar de que el protocolo ordena no superar los 40 kilómetros por hora?", ha cuestionado López.

Así, ha añadido con las dudas que ha dejado el accidente: "¿Por qué si uno de los maquinistas se da cuenta de ese error y lo comunica al control central, el operario no corrige a los otros maquinistas? ¿Por qué sabiendo que el Iryo estaba parado, no ordena al AVE detenerse? ¿Por qué cuando el maquinista del Iryo vuelve a llamar para comunicar que sigue detenida, nadie advierte que va hacia ella un AVE a 160 kilómetros por hora?"

"¿Por qué si un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya advertía en 2024 de la alta posibilidad de un fallo humano como el de Urda, nadie tomó medidas? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que centenares de vidas estén en manos de un error humano?", ha destacado.

Y ha agregado: "¿Por qué no hay un sistema que advierta de decisiones erróneas u otro operario que haga un control cruzado?". Las preguntas se amontonan y, hasta ahora, el máximo responsable de los trenes en España solo nos ha dado una certeza: que no se va", ha dicho sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha descartado este viernes dimitir.

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