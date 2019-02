Las víctimas de las Maras piden asilo en España: "Les cortan los pechos. Todos los de la pandilla tenían que violarla"

La impotencia de un padre para el que un paseo con su hija se convirtió en un auténtico infierno. "Nos atracaron y lastimosamente mi hija fue víctima de una violación", relata Jonathan.

Él fue testigo de todo. "Me pusieron boca abajo con el pie en la cara y me dijeron que si hacía algo me iban a matar y a mi hija también", añade.

Milagros aún tiembla al recordar las consecuencias que podía tener para su hija convertirse en novia de un miembro de una mara. "Les cortan los pechos y les tiran una piedra a la cabeza. Todos los de la pandilla tenían que meterse y violarla".

Su familia se negó y tuvieron que pagar un precio muy alto. "Han llegado a la casa y han matado a mi primo. Le han pegado siete disparos delante de mi abuela", asegura Milagros.

Testimonios desgarradores que parecen sacados de la ficción, pero son reales y forman parte de una campaña para concienciar sobre las víctimas de las Maras, a las que sistemáticamente se les niega el asilo.

Víctimas que provienen sobre todo de Centroamérica. El año pasado solicitaron asilo más de 4.800 personas, sólo a 15 se les dio protección. En 2018 en estos tres países hubo 10.500 asesinatos, 29 personas muertas al día.