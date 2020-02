La situación primaveral que se vive en el país, marcada por unas temperaturas más altas de lo normal, ha dejado nuestra reserva de agua en los embalses por debajo de la media en estas fechas.

Aunque todavía no se considere como una situación alarmante, las previsiones no son las mejores. Ni se esperan lluvias en los próximos días, ni tampoco ha nevado, por lo que no habrá deshielo

El embalse de Valmayor, en la Comunidad de Madrid, se encuentra por debajo de la media, concretamente al 51% de su capacidad. Unos datos que son más inquietantes si los comparamos con los del año pasado ya que por aquel entonces, el embalse se encontraba al 79%.

Se trata de una bajada considerable, teniendo en cuenta que, además, ya ha recibido el aporte hídrico del deshielo. Un fenómeno que se ha producido antes de lo previsto y que ha venido marcado por nevadas menos copiosas.

De momento se está pendiente de si aumenta o no el volumen de los embalses. Porque en caso de no aumentar, flaquearían las defensas.