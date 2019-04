Las psicólogas que atendieron a la víctima de 'La Manada' declaran que sufre estrés postraumático y que no exagera

ASEGURAN QUE HARÁN FALTA DOS AÑOS PARA EVALUAR SI HAY SECUELAS

En la sesión del juicio a 'La Manada' de este martes se han visionado los siete vídeos que los acusados grabaron la noche de la denuncia. Según la acusación particular, las psicólogas forenses que elaboraron el informe sobre el estado de la joven han ratificado lo que dijeron en aquel momento, que la chica sufre estrés postraumático, que no exagera en su relato y que harán falta dos años desde que sucedieron los hechos para poder evaluar si finalmente hay o no secuelas.