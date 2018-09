Una mujer luchando por mantenerse agarrada a una ventana para no ser arrastrada: la impactante imagen que muestra la devastadora riada en Cebolla

La mujer permaneció 20 minutos agarrada a una ventana para salvar su vida. Esta vecina de Cebolla aguantó todo este tiempo la fuerza del agua, hasta que no pudo más y la riada la arrastró calle abajo hasta una farmacia. Rodeada de troncos y cañas, pudo escapar por una ventana con algunas magulladuras y el mayor susto de su vida.

"Estaba sumergida en el agua y en el lodo. No veía nada. Fui arrastrada y me topé con la fachada de la farmacia y ahí ya supe que me tenía que agarrar a lo que fuera", señala esta víctima de la riada.

La riada de Cebolla pilló a Julia, una de las vecinas, cuando iba a por el coche, y la arrastró. Aunque ha sufrido algunas magulladuras y rasguños, asegura que ha vuelto a nacer. En este municipio de Toledo cayeron 30 litros por metro cuadrado en 15 minutos.

Los vecinos del municipio de Cebolla sufrieron una riada histórica tras el desbordamiento del arroyo Sangüesa por la fuerte tormenta que cayó en la zona, lo que provocó calles anegadas, viviendas inundadas y numerosos vehículos que fueron arrastrados por las calles con la fuerte corriente.

Tras el horror vivido, tocaba hacer balance y limpieza tras la histórica riada. En solo 15 minutos cayeron 30 litros por metro cuadrado. El arroyo se desbordó y hay numerosos daños materiales. Los vecinos, indignados, piden soluciones para evitar nuevas riadas.