Las lágrimas entre la esperanza y el dolor de Ximo, uno de los realojados tras la DANA de Valencia

Ximo es una de las personas realojadas por la DANA de Valencia. A sus 77 años, con su vida anterior bajo el barro, el hombre vive un nuevo día a día desde que hace dos meses lo perdiera todo por las lluvias y la riada. "El sitio está muy bien, es bonito", dice.

Su pasado, atrás: "Todo está tapiado. Es como si no hubiera existido nada. El pasado... yo no he tenido pasado. Mi pasado ya se fue. Es como si empezara a vivir de nuevo".

En el recuerdo, cómo lucho para salvar su vida: El agua tenía más fuerza que yo. Luchando, luchando... pude cruzar la nevera, salir fuera, y aquello estaba destrozado. Salí gritando '¡socorro!, y vi unas luces al fondo. Alguien me gritó, todo por las voces. Yo no conocía nada".

"Valencia es dolor"

"He llorado horrores. En mi vida había llorado tanto. Es una herida para tanta gente... Lloran lágrimas de sangre, y no solamente yo. Cuánta gente ha perdido a sus hijos, a su madre, a su mujer. Valencia es dolor", cuenta.

Porque Ximo no puede evitar las lágrimas: "Cuánta gente hay en Valencia así. Los niños... cuántos niños han muerto".

Se calcula que hay más de 500 familias que perdieron su casa tras la DANA. Solo 74 han accedido a las viviendas facilitadas por el Gobierno valenciano.