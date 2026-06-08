Un ladrón entra a robar en una tienda de chuches de Pontevedra y se lleva la caja, chocolatinas y una bebida energética

El ladrón se tomó con calma el robo ya que estuvo casi 30 minutos en la tienda. Para entrar, rompió el cristal con una piedra. Además, durante el suceso se cortó ya que en el establecimiento había restos de sangre.

En Pontevedra se ha producido un curioso robo a una tienda de chucherías. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el ladrón, primero, va a por la recaudación y, después, decide darse un festín con los dulces que se venden en el establecimiento.

El robo se produjo sobre las 5:15 h de la mañana y, como cuenta Iñaki López, "empieza a probarlo todo y casi se olvida de llevarse la recaudación". La gerente explica que el ladrón rompió el cristal con una piedra y que ella cree que todo fue planificado.

"Va directamente a la caja, tira todo al suelo, saca la caja y empieza a golpearla a ver si la abría", indica. En la caja había unos 300 euros. En esta tienda, además de golosinas, dulces y bebidas, también son un punto de recogida y entrega de paquetería. "Él individuo observó y aprovechó la oportunidad de destaparlos y ver lo de su conveniencia", añade.

El ladrón estuvo 28 minutos en la tienda y, antes de irse, se llevó una bebida energética y chocolatinas. "Tuvo heridas porque había mucha sangre en toda la tienda", añade la gerente. Leo Álvarez indica que el ladrón no llevaba guantes y, además, se le ve perfectamente en las imágenes.

"Es una persona de unos 30 años", añade el periodista. Álvarez le augura al ladrón "un futuro, a corto plazo, bastante negro". "De momento continúa en libertad", indica. "Estaba pensando que quizá está buscando que le pillen”, señala Beatriz de Vicente, "lo está haciendo perfecto".

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