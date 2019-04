La turismofobia se extiende al País Vasco y la izquierda abertzale convoca una manifestación contra los turistas

"Fuera turistas", es la frase que se puede leer en varias calles de la parte vieja de San Sebastián. Las pintadas contra la masificación turística se extienden al País Vasco, allí, la izquierda abertzale se ha sumado a la campaña radical contra el turismo anunciando una manifestación en mitad de la Semana Grande donostiarra, el 17 de Agosto, cuando la ciudad esté a rebosar.

La Asociación de hoteles espera que no se convierta en una oleada. "Esperemos que no, y que si pasa sea puntual. Aquí la violencia ya acabó, esperemos que ahora no surja otro tipo de violencia", afirma Francisco González de la asociación de Hoteles Guipúzkoa.

Que no ocurra como en Barcelona, donde siete hoteles han denunciado ataques violetos como uno en el que un grupo de personas irrumpiendo en unos de los establecimientos y destrozando los cristales a martillazo limpio. "Eran como 200 personas y empezaron a tirar huevos con pintura", asegura Ramiro Agulló, director 'Amistad Beach Hotel'.

Destrozos que dejaron la ciudad destrozada, los hechos ocurrieron los días 1 y 5 de mayo, durante unas manifestaciones convocadas por grupos de izquierda, entre ellos, la CUP y Arran. La Generalitat ha anunciado que se va a personar contra los ataques de los últimos días.

"La Generalitat seremos muy contundentes en perseguir este tipo de actitudes y no pararemos hasta que los responsables sean condenados", comenta Santi Vila, consejero de Empresa de la Generalitat. En Peñíscola ya se investigan otras pintadas que han aparecido firmadas también por Arran.