La sorprendente historia de Basori Lal, un hombre de 50 años que dejó de crecer a los cinco

A sus 50 años de edad Basori Lal continúa con la misma altura que alcanzó cuando sólo tenía cinco años. Es vecino de un pueblo de la provincia de Madhya Pradesh, en la India, donde es conocido por todos y muchos lo consideran una bendición.

A pesar de que los problemas comenzaron cuando era pequeño, su familia nunca ha podido permitirse acudir a un médico especialista por lo que Basori no conoce las explicaciones científicas de su problema.

Actualmente, el hombre se ha convertido en un héroe para sus vecinos. “La gente de diferentes pueblos vienen a nuestra casa para ver a mi hermano. Eso es una bendición para nosotros", asegura Gopi, el hermano de Basori, con el que vive actualmente. Dice que su familia se siente muy orgullosa de él y de "las personas que aman y cuidan de Basori".

El propio Basori, en una entrevista recogida por 'The Mirror', confiesa que no tiene problema con su altura: "Yo trabajo, vivo y duermo como la gente normal. No hay ningún problema al que no me enfrente debido a mi altura".

A pesar de ello, Basori asegura que su vida no ha sido siempre fácil, el hombre se ha tenido que enfrentar a muchos prejuicios, especialmente cuando era joven: "La gente me insultaba mucho, me solían llamar alien, pero el tiempo lo ha cambiado todo. Ahora soy el único al que aman todos los vecinos del pueblo".

Basori trabaja actualmente con su cuñada en una fábrica local. El hombre asegura que no se quiere casar: "Quiero trabajar como lo estoy haciendo ahora. Me gustaría vivir con mi hermano para siempre".