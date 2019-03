La Justicia, tras los estafadores de amor: hombres expertos en seducir con mensajes cariñosos y promesas de amor eterno

Sus amantes ya lo advirtieron, si no le meten en la cárcel seguirá actuando o, al menos, ni siquiera se presentará a los múltiples juicios que tiene pendientes y por esto último Albert Cavallé ha vuelto a ser detenido. Un ciudadano le reconoció paseando por Barcelona y llamó a los Mossos que tras pedirle la documentación le arrestaron.

A sus 36 años tiene ya un largo historial de denuncias por falsificación documental y, sobre todo, por estafar a mujeres, a las que conoce a través de redes sociales y mediante diferentes engaños consigue que le presten dinero

"Mi amor, ya te lo conté. Y claro que sí me parece normal que le des vueltas; no tengo la llave, me dejé la llave de la caja fuerte de mi padre y de la empresa. Te lo conté. Y, además, te he pedido lo mínimo: 1.500 euros, que para mí es estar en la ruina", le dijo a una mujer.

Otro hombre que se ha sentado en el banquillo también está acusado de haber estafado a su pareja, la engañó asegurando que era piloto comandante de la Armada y que necesitaba dinero para afrontar un pago de Hacienda.

Su entonces pareja y su hijo pidieron un préstamo para dejarle 7.200 euros. En cuanto tuvo el dinero, aseguran, no le volvieron a ver. Ahora se enfrenta a cuatro años de cárcel.

Son expertos en seducir con mensajes cariñosos y promesas de amor eterno; como Ángelo, un italiano acusado de haber estafado casi 115.000 euros mediante los mismos métodos.