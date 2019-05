La 'doble transición', la historia de ocho mujeres trans que representan 40 años de conquistas del colectivo LGTBI

"Me toca vivir en una época donde había una ignorancia total con las personas trans", "si a ellos le daba la gana te metían en la cárcel", "el régimen franquista no era Franco, era una cultura que te negaba", "no nos querían en ninguna parte si no íbamos vestidas de tío completamente", son algunas de las declaraciones de mujeres trans que se visibilizaron durante la Transición. Recuerdan así su 'doble transición': la suya como mujeres trans y la de toda España hacia la democracia.

Sus vivencias, aquellos años marcados por el rechazo social y familiar, las recoge ahora en un libro Raúl Solís Galván llamado 'La doble transición': "Me quedo con la generosidad de estas mujeres que crearon una fraternidad entre ellas y defendieron, no sólo sus derechos, sino los de toda la sociedad".

Mujeres valientes y vanguardistas en la reivindicación de los derechos y libertades LGTB: "El 26 de junio de 1977 nos pusimos de acuerdo las de Barcelona. Compramos a cada una un metro de tela banca para hacer las banderas y poníamos libertad y basta ya". Así recuerdan la primera manifestación del Orgullo.

No fue hasta 1988 con la derogación de la ley de escándalo público cuando pudieron disfrutar de sus libertades. Ellas representan 40 años de conquistas políticas, sociales y personales.

"El mayor obstáculo que tuve fue por parte de mi padre hasta que un día me dice 'que guapa estás, me das un beso'. Esas palabras de reconocimiento fueron suficientes. Mi padre además de verdugo fue víctima, víctima de una educación", explica una mujer transexual.