La angustia de los primeros minutos del rescate de Julen: "Me quedé en el suelo, tumbada al lado del pozo y hablándole al niño"

Declaran ante la jueza del caso Julen la pareja de excursionistas que auxilió a los padres del niño tras caer al pozo de Totalán. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a las imágenes de la declaración. La mujer asegura que, en un primer momento, dudó que el menor estuviera dentro del agujero por las dimensiones del mismo.

Superado el shock inicial, relata cómo se tumbó en el suelo al lado del pozo para hablarle al pequeño e intentar tranquilizarlo. No obstante, ha declarado que en ningún momento escuchó llorar al niño. "En cuanto llegaron los bomberos dije: 'yo no he escuchado nada'", afirmó la mujer ante la jueza.

La mujer sostuvo en la sala que si a ella no le avisan de que ahí había un pozo, no lo hubiera encontrado. "El pozo no era visible".

