Kalenji, Quechua, Artengo... de dónde vienen los nombres de las marcas de Decathlon 

La empresa de productos deportivos francesa ha sido conocida por sus nombres fuera de lo común desde sus inicios. Portavoces de la empresa le cuenta a laSexta sus orígenes.

La marca francesa, Decathlon, famosa en España por su amplio catálogo de equipamiento de deportes, tiene una peculiar selección de marcas blancas. Nombres extraños como Artengo, Atorka o Itiwit resaltan cuando buscas un artículo en la página de la tienda. Estas son las "marcas pasión" de Decathlon.

Según Paola Aguilar, responsable de prensa de Decathlon, "los nombres de las marcas son elegidos pensando en la práctica deportiva que van a representar (…), así como sus orígenes". Por ende, marcas como Quechua tienen un trasfondo detrás, en este caso está inspirado en el pueblo indígena latinoamericano del mismo nombre. Decathlon dice haberse inspirado en ellos porque comparten los mismos valores; "ellos aprecian la naturaleza y la protegen, cuidan sus montañas y se benefician responsablemente de ellas", comentó a este medio.

Las dos primeras "marcas pasión" —como opta llamarlas Decathlon— fueron Tribord y Quechua en 1996. La segunda tuvo sus inicios en Sallanches, Francia, "con un pequeño equipo de 6 personas" y enfocados en el "senderismo, escalada, montañismo, esquí y snowboard". Y desde entonces, muchas otras más se han unido al catálogo con nombres específicos a la historia y práctica de cada disciplina.

Otras, como Kalenji, tienen un origen similar. Esta marca de productos especializados para corredores también se bautizó en honor a otra tribu, pero en este caso perteneciente a Kenia, en las altas mesetas del oeste. Para su población de tres millones de personas "correr es parte de su vida y de su historia, y son amantes de la naturaleza y las montañas".

Decathlon se fundó en 1976 en Englos, Francia, y desde entonces su misión ha sido "hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al mayor número de personas". Sus 60 marcas propias abarcan 150 categorías deportivas "para ofrecer productos técnicos adaptados al nivel y disciplina".

Todas estas marcas anteriormente mencionadas son lo que se conoce normalmente como 'marcas blancas'. Este tipo de artículos provienen del mismo distribuidor, en este caso Decathlon, que suministran un producto con una calidad similar a la de otras marcas, pero que en este caso son de la propiedad de la empresa. Es un término sobre todo visto en supermercados; por ejemplo, Mercadona tiene a la marca Hacendado que hace productos muy similares a los 'originales' de marcas famosas. Sin embargo, Decathlon ha tomado este concepto y lo ha trasladado a su propio modelo de venta, de esta forma puedes optar por comprar pelotas de tenis Wilson o Artengo —del Decathlon—.

*Este artículo fue escrito originalmente en septiembre de 2022.