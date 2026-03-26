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Derecho a una muerte digna

El juzgado rechaza las cautelarísimas de Abogados Cristianos que pedían tratamiento psicológico para Noelia

Los detalles El último intento a la desesperada de los ultracatólicos Abogados Cristianos para dilatar la eutanasia de Noelia ha sido rechazado. Pedían cautelarísimas que obligaran a la joven a someterse a un tratamiento psicológico.

La Justicia da luz verde a la eutanasia de Noelia, la joven cuyo padre paralizó hace un año/ EFE/Chema MoyaLa Justicia da luz verde a la eutanasia de Noelia, la joven cuyo padre paralizó hace un añoEFE/Chema Moya
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El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de Noelia. La magistrada rechaza las cautelarísimas (medidas sin escuchar a las partes) en las que el padre de Noelia solicitaba someterla a un tratamiento psiquiátrico.

"Por lo que concierne a la capacidad de la Sra. VVVVV para tomar dicha decisión, dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico", resuelve la jueza.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia

La decisión de Noelia de tener una muerte digna se llevará a cabo este jueves, alrededor de las seis de la tarde.

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