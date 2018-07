Juicio por una presunta agresión homófoba en Madrid: "Me dijo 'te voy a matar la próxima vez, maricón'"

Dicen que les agredieron por homosexuales. "Éramos cuatro personas y acabamos con golpes los cuatro", explica Ignacio, uno de los agredidos. Dicen que les persiguieron y que tras una segunda agresión tuvo que mediar la Policía. "Nos recomendaron que fuésemos a denunciar, y de camino a la comisaría del distrito centro nos volvieron a atacar otra vez", explica.

Siempre con el mismo grito de fondo: "Insultos de maricones de mierda". Víctor se llevó la mayor parte de los golpes. "Sin mediar palabra golpe en la cara, me tiró al suelo, ya golpes en la cabeza cuando estaba en el suelo y gritos de 'te voy a matar la próxima vez que te vea, maricón, te voy a matar'", explica.

Ángel es el principal acusado y dice que los cuatro jóvenes se rieron de él en la calle: "Simplemente me acerco a un círculo, me rodean, uno me empuja y yo salgo del círculo. Para salir del círculo simplemente doy un bofetón o como queramos decirlo".

Dice que en el segundo encuentro fue él el perseguido: "Simplemente ellos se abalanzan y yo doy un chuletón. En ese momento yo ni sé su condición sexual. Su condición sexual la retratan cuando me llaman nazi".

Los cuatro jóvenes niegan haberle agredido y la abogada del acusado defiende que "Es un simple juicio de faltas que el colectivo gay pretende magnificarlo haciéndose publicidad de ello".

El fiscal pide una indemnización total de 1.000 euros. Si hubiese sucedido tras la reforma del Código Penal de 2015, sería un delito leve.