El juez le pregunta a la Fiscalía si debe tomar medidas sobre la tutela de la pequeña Nadia y le retira el pasaporte

El juez que investiga la supuesta estafa en la campaña de recogida de donativos para tratar a Nadia, la niña afectada por una enfermedad rara, ha acordado retirar el pasaporte a la menor y ha preguntado a la Fiscalía si ve oportuno plantear medidas en relación con la tutela de la niña.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida), también ha acordado pedir de nuevo la información médica de la menor, que vive con sus padres en Organyà (Lleida).

El magistrado, que ya había ordenado inmovilizar las cuentas bancarias del padre mientras investiga la supuesta estafa en los donativos, ha oficiado a la Fiscalía para que decida si considera oportuno solicitar la adopción de medidas civiles relativas a la tutela de Nadia.

Por su parte, Margarita Garau, la madre de Nadia Nerea, ha afirmado que su marido, Fernando Blanco, no le daba explicaciones de los médicos y que ella se "fiaba" de él.

En declaraciones a 'Espejo Público', la madre ha asegurado que su marido no le había contado que llevaba a la menor a curanderos y no a Houston porque él sabía que ella no creía en ellos, y ha dicho sentir lo ocurrido: "Lo siento mucho por todo el mundo".