Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos por un error en un fármaco

Los detalles El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración.

El Tribunal de Instancia de Burgos ha iniciado diligencias por un posible homicidio por imprudencia tras la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos, quienes recibieron una dosis seis veces mayor de un fármaco debido a un error en su preparación. La Fiscalía de Burgos solicitó la investigación de dos delitos de homicidio y tres de lesiones por imprudencia profesional grave. El error se originó en la grabación incorrecta del medicamento 'Cabazitaxel' en el sistema informático. El Defensor del Paciente considera que se trata de un fallo estructural de seguridad y exige responsabilidades al Sistema de Salud de Castilla y León.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que, por un error en la preparación de un fármaco, recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero, pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban. También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

En su escrito, el Tribunal de Instancia justifica la incoación de diligencias previas en que los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Fiscal "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros tres afectados.

Según recoge la agencia 'EFE', también solicita información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel', incluyendo las copias de seguridad diarias desde el seis de octubre de 2025.

Cambio a un sistema de prescripción electrónica

La petición de información sobre el programa informático deriva de las pruebas recabadas por la Fiscalía, que en su denuncia destaca que el hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 el sistema de prescripción electrónica 'Oncoform' en Oncología y Hematología. Dicha implantación se hizo de forma progresiva en pacientes que recibían tratamiento oncohematológico en los hospitales del día, en sustitución de la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada (carpeta compartida por los servicios de oncología y farmacia).

Previamente, el servicio de Farmacia trabajó en la configuración de la base de datos de los sistemas de prescripción electrónica y, si bien los datos generales de los medicamentos oncológicos se volcaron de forma automática al nuevo programa Oncofarm por parte de la empresa responsable, la mayor parte de los datos de configuración de dicha base fueron revisados por farmacéuticos del hospital.

Así, según la información aportada por Fiscalía, los farmacéuticos revisaron unos 2.000 principios activos, entre ellos, 400 fichas de medicamentos oncológicos, incluido Cabizitaxel, que se incorporaron a la base de datos de 'Oncofarm'. También se revisaron protocolos de tratamiento.

El Defensor del Paciente denuncia un "fallo estructural de seguridad"

El Defensor del Paciente, que representa a dos de los afectados, que sufrieron un deterioro clínico severo y uno de los cuales todavía está ingresado en el hospital, la incoación de diligencias previas supone un "paso fundamental" para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores, según ha indicado en nota de prensa.

Ha insistido en que existen indicios suficientes de delito y es necesario depurar responsabilidades ante un fallo "sistémico" en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico, tal como a su juicio evidencia la denuncia del Ministerio Fiscal.

"La investigación apunta a un error en la configuración del medicamento 'Cabazitaxel' dentro del sistema 'Oncofarm' supervisado por farmacéuticos del Sacyl, donde se introdujo una concentración incorrecta, lo que provocó que se administrara una cantidad hasta seis veces superior a la pautada", ha insistido.

Desde la Asociación El Defensor del Paciente denuncian que este caso no responde a un hecho aislado, sino a un fallo estructural de seguridad, en el que habrían intervenido múltiples niveles de responsabilidad, desde la configuración del sistema hasta la supervisión clínica. Y exige al Sistema de Salud de Castilla y León- Sacyl que identifique a los autores de los hechos, o en su caso, dimita el consejero de Sanidad, al entender que puede existir obstrucción en la investigación. Contra la apertura de diligencias previas cabe recurso de reforma y también de apelación.

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