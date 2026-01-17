Los responsables del error del hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente tras la muerte de dos pacientes oncológicos

¿Qué ha pasado? A pesar de que el centro asumió como propio lo que calificó como "fallo humano", un abogado afirma que "alguien se ha equivocado" y que se ha de responder penalmente.

La asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León ha señalado que los responsables del error en la preparación de un fármaco que causó la muerte de dos pacientes en el hospital de Burgos podrían enfrentarse a un delito de homicidio por imprudencia. El abogado Santiago Díez ha indicado que una familia afectada ha solicitado asesoramiento, aunque aún no hay denuncia formal. La Fiscalía de Burgos ha iniciado diligencias y, de encontrarse indicios de delito, se trasladará a un juez. El hospital ha reconocido el error como un fallo humano y ha iniciado una investigación interna. La presidenta del Defensor del Paciente criticó la respuesta de la Junta de Castilla y León, acusándola de intentar resolver el asunto con dinero. La AECC en Burgos ha brindado apoyo a los afectados.

Los responsables del error en la preparación de un fármaco que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el hospital de Burgos podrían enfrentarse a un delito de homicidio por imprudencia. Así lo ha indicado la asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León, después de que el centro asumiera como propio lo que ha calificado de "fallo humano".

El abogado Santiago Díez ha explicado que una de las familias afectadas se ha puesto en contacto con el Defensor del Paciente para recibir asesoramiento e información sin que de momento medie denuncia. Sin embargo, ha asegurado que ante lo ocurrido podría interponerse una denuncia penal.

"Creo que se puede calificar de imprudencia grave o muy grave en el ámbito profesional", ha indicado, por lo que en el caso de los dos pacientes muertos se estaría hablando de un homicidio por imprudencia. En relación a los otros dos pacientes afectados podría haber delitos por lesiones graves o muy graves.

A pesar de que el hospital asume como propio el error, el letrado ha insistido en que "alguien se ha equivocado" y que esa persona o personas han de responder penalmente por lo ocurrido. "La prudencia indica que al menos no puedan volver a dedicarse a su profesión", ha añadido.

En ese sentido, la Fiscalía de Burgos ha abierto diligencias de investigación preprocesales. Según indica el abogado, de encontrar indicios de delito lo pondrá en manos de un juez, donde acabará igualmente si existe denuncia por parte de los afectados.

"En el delito penal se va contra las personas físicas. El Sacyl no delinque en su conjunto. En un pleito penal es responsable civil subsidiario", ha expresado el abogado, que afirma que el que la Junta de Castilla y León asuma de oficio las indemnizaciones a los afectados entra en la responsabilidad civil pero no anula la penal.

Considera "absolutamente precipitado" hablar de cuantías en las indemnizaciones, pues cada familia y cada afectado tiene unas circunstancias que son las que determinan la misma.

Por su parte, Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, ha criticado que parezca que la Junta busque arreglar todo con dinero. "El Código Penal es muy claro", ha afirmado, insistiendo en que además han tratado de ocultar algo que sucedió el 18 de diciembre.

Flores ha explicado que una familia se ha puesto en contacto con ellos para asesorarse y que quieren recabar su testimonio con el objetivo de llevarlo ante la Fiscalía.

La AECC en Burgos ha informado que hay un afectado que también ha acudido a ellos, y han hablado con otros usuarios, pacientes y familias ajenas a lo ocurrió para trasladarles tranquilidad.

Todo sucedió durante las fiestas de Navidad, debido a un fallo en la preparación de un medicamento que se administró a los enfermos en diferentes días. Por error, recibieron una dosis seis veces mayor de la prescrita, tal y como ha confirmado el propio hospital. Carlos Cartón, gerente del centro, explicó que fue por "un error en la ficha de preparación del fármaco".

El hospital ha asegurado que todo se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia asume como propio, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable. Una vez tuvieron conocimiento de la situación, el centro médico indicó que abrió una investigación interna para esclarecer qué es lo que sucedió. Además, han revisado sus protocolos de actuación para que no haya más riesgos y para minimizar las opciones de errores humanos.

