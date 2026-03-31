Ahora

Incumplimiento grave de la normativa

Investigado por dejar morir a unas 30 ovejas sin comida ni agua en San Roque (Cádiz)

Fotografía de archivo de ovejas muertasFotografía de archivo de ovejas muertasEP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil investiga al responsable de una explotación ganadera en San Roque como presunto autor de un delito de maltrato animal tras constatar que tenía en una finca una treintena de ovejas muertas, algunas en estado de descomposición, y varios animales con síntomas evidentes de falta de alimento y agua.

Según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero, cuando los funcionarios realizaron una inspección en una explotación de ganado ovino ubicada en la localidad de San Roque, tras tener conocimiento de la posible existencia de varios animales muertos en su interior.

Durante la inspección, en colaboración con personal técnico de la Oficina Comarcal Agraria de Algeciras, se localizaron alrededor de una treintena de ovejas muertas, algunas de ellas en avanzado estado de descomposición. Asimismo, se hallaron varios animales aún con vida que presentaban un grave deterioro físico, con evidentes signos de debilidad y severas limitaciones de movilidad.

Los agentes constataron que las instalaciones carecían de las condiciones higiénico-sanitarias mínimas exigibles, observándose una clara falta de suministro de alimento y agua, ausencia de atención veterinaria, así como un estado generalizado de insalubridad y abandono de los animales.

Por todo ello, y al suponer los hechos un incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de bienestar animal, se ha procedido a la investigación de una persona como responsable de la explotación ganadera por un supuesto delito de maltrato animal. Este delito puede conllevar penas de prisión de uno a dos años, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o actividad relacionada con animales por un periodo de dos a cuatro años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado
  2. Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas
  3. Un boli espía revuelve aún más las aguas en Vox: imputan a un asesor del partido en Cantabria por presuntas escuchas ilegales
  4. Madrid se entrega al éxtasis de Rosalía con una liturgia musical entre la rave y el ballet
  5. Más cómodo y con tres niveles para esconder mejor la droga: la Guardia Civil descubre un segundo narcotúnel que une Ceuta con Marruecos
  6. De intento de magnicida a estrella del rock en Youtube: la vida del hombre que casi mata a Ronald Reagan hace 45 años