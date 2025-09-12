Ahora

Una escena surrealista

Dos niños circulan sin casco en una bici eléctrica por una concurrida avenida de Sevilla: "Vamos a casa"

Los detalles Mientras los pequeños respondían con naturalidad que "iban a casa", los testigos veían como cruzaban de carril sin mirar y subían a la acera ajenos al peligro que corrían.

La escena parece sacada de una película, pero ocurrió en Sevilla y ha dejado a todos boquiabiertos: dos niños muy pequeños, sin casco y a toda velocidad en una bicicleta eléctrica, metidos entre coches como si nada.

Un conductor que los grababa les preguntó: "¿Pero chicos, a dónde vais?" La respuesta, con total tranquilidad: "A casa". Ellos lo tenían claro. Para ellos era de lo más normal. Pero para el resto de conductores fue un susto en toda regla.

Los pequeños iban juntos, compartiendo el manillar, cruzándose de carril sin mirar y esquivando coches en plena avenida. Terminaron subiendo a la acera, como si nada hubiera pasado.

"Justamente pasaron por aquí. Los coches les pitaban, pero ellos seguían como si fueran un coche más", cuenta todavía incrédula una trabajadora de la gasolinera de al lado.

Según los testigos, no era un patinete, sino una bicicleta eléctrica sin pedales, con acelerador. En una tienda especializada de Sevilla nos confirman el modelo: "Este tipo de bici puede circular por carriles bici, parques o zonas privadas, pero siempre con un adulto al lado. En ningún caso la puede llevar un niño solo por una avenida así".

Además de la edad, hay otra temeridad: iban sin casco, obligatorio para menores de 16 años.

Los expertos en seguridad vial lo tienen claro: "Imagínate que viene un coche por la derecha y se los lleva por delante. La responsabilidad es de los padres. Esos niños no tienen más de 8 años", explica un profesor de autoescuela.

Lo más llamativo es que la Policía Local de Sevilla asegura a laSexta que no está buscando a los padres. Nadie ha denunciado, no hay datos para localizarlos y el asunto no se está investigando.

Mientras tanto, el vídeo corre como la pólvora por redes sociales. Y solo queda esperar que los padres lo vean, se echen las manos a la cabeza y entiendan el peligro que corrieron sus hijos.

