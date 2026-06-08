Intento de fuga de película: el detenido se quitó las esposas y condujo el coche patrulla a toda velocidad en Dallas

Los detalles Los agentes, que se dieron cuenta de las intenciones del arrestado, pararon el vehículo y cuando uno de ellos entró en la parte de atrás, el escurridizo detenido se puso en el asiento delantero y cogió el volante.

Un hombre de 37 años fue detenido en Dallas tras protagonizar un intento de fuga digno de una película. Mientras estaba en el coche patrulla, logró liberar su mano izquierda de las esposas y abrió la puerta del vehículo cuando los agentes le trasladaban a prisión. En cuestión de segundos, los agentes detuvieron el coche, pero el detenido se colocó en el asiento del conductor. A pesar de recibir un disparo con una pistola Táser, huyó a toda velocidad por una autopista de Dallas. Finalmente, su intento de fuga fue infructuoso, ya que terminó inconsciente y enfrentando cargos más graves.

Un hombre de 37 años detenido por la Policía en Dallas protagonizó un intento de fuga de película. El detenido, tal y como se puede ver en el vídeo, se encontraba dentro del coche patrulla cuando liberó su mano izquierda de las esposas en solo unos movimientos. Tras ello, se dispuso a abrir la puerta del vehículo cuando los agentes le trasladaban a prisión.

Todo ocurrió en apenas unos segundos. Los agentes detuvieron el coche al ver sus intenciones y, cuando uno de ellos entró en la parte de atrás, el escurridizo detenido se puso en el asiento del conductor.

En ese momento, comenzó una rocambolesca fuga. Pese a que el policía disparó al arrestado con su pistola Táser, nada detuvo su huida a toda velocidad por una autopista de Dallas.

Sin embargo, sus esfuerzos por huir fueron en vano, ya que acabó inconsciente y con cargos mucho más graves por los que le detuvieron.

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