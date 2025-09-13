Detenido tras atrincherarse con un arma en su casa de Purchena: tenía más de 15 órdenes de búsqueda y captura

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles Los hechos se han producido en el marco de un operativo llevado a cabo por el Equipo de Investigación del Puesto de Albox, Almería, que mantenía vigilancia activa sobre el autor de los hechos.

Un hombre ha sido detenido en Purchena, Almería, tras atrincherarse con un arma en una vivienda. La Guardia Civil de Almería, a través del Equipo de Investigación del Puesto de Albox, mantenía vigilancia sobre él debido a sus 19 señalamientos judiciales, incluidas órdenes de búsqueda y detención. El individuo, que tenía prohibido residir en Purchena, entró en una vivienda junto a su pareja, quien fue detenida con una escopeta. El hombre permaneció atrincherado hasta que la intervención de la Unidad de Seguridad Ciudadana logró su detención sin daños personales. La investigación sigue en curso.

Un hombre ha sido detenido este viernes por la Guardia Civil de Almería tras atrincherarse con un arma en una vivienda situada en la localidad almeriense de Purchena.

Los hechos se han producido en el marco de un operativo llevado a cabo por el Equipo de Investigación del Puesto de Albox, que mantenía vigilancia activa sobre el autor de los hechos, al cual le constan 19 señalamientos judiciales, así lo ha comunicado el instituto armado.

El individuo suma una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión; 14 órdenes de búsqueda, detención y personación; una orden de prohibición de residir en Purchena, así como otros señalamientos de menor gravedad, y pendiente de imputaciones por delitos recientes.

Por su parte, la Benemérita observó cómo esta persona accedía al interior de una vivienda a la que no podía entrar por orden judicial junto a su pareja.

Es por ello que los agentes desplegaron un amplio dispositivo operativo, formado por 11 efectivos, que aseguraron y perimetraron el domicilio. Después, localizaron a la pareja del investigado, que llevaba una escopeta. Tras ser desarmada, fue detenida.

Sin embargo, el hombre seguía atrincherado en la planta superior de la casa sin intención de salir. Tras averiguar que este podría tener dos armas, se solicitó el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Almería.

Finalmente, la intervención coordinada de las diferentes patrullas lograron la detención de este varón "sin que se produjeran daños personales, ni entre los agentes actuantes ni entre terceras personas". La Guardia Civil prosigue con las diligencias para la puesta a disposición judicial del arrestado y continúa con la investigación.