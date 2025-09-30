Insólito rescate en un cementerio de Toledo: sacan a una mujer que se cayó en una fosa a cuatro metros de profundidad

Los vecinos de Navahermosa critican que el espacio entre las tumbas del cementerio es muy estrecho y que ya se han producido más accidentes.

De todos los lugares donde uno puede caerse, este quizás sea de los más incómodos y desagradables: una fosa con lápida en el interior. Le ha ocurrido a una mujer en el cementerio de Navahermosa, en Toledo.

Como si de una broma pesada se tratase, los servicios de emergencia recibieron el domingo una llamada insólita: una mujer de 47 años pidiendo auxilio desde el fondo de una tumba que se encontraba a cuatro metros de profundidad.

Un vecino de la localidad lamenta que a la hora del accidente probablemente no había nadie en el cementerio para ayudarla. Otros vecinos afirman que el espacio entre las tumbas de ese cementerio es muy estrecho y han ocurrido más accidentes.

"Hace dos años una mujer se cayó también ahí ya de noche y estuvo hasta la mañana siguiente", comentan.

Los bomberos tardaron unas dos horas en sacarla. Se trataba de un rescate complicado por los posibles daños de la mujer y finalmente tuvieron que hacerlo con un grúa e inmovilizarla con un tablero espinal.

La víctima se recupera ya en el hospital de Talavera de la Reina y lo que está claro es que los servicios de emergencia siempre recordarán el rescate desde el más allá.

