Una joven brasileña ha recibido una brutal agresión por parte de un joven que, en un ataque de celos, le propinó una brutal patada en la cara mientras bailaba 'twerking' junto a otras chicas en un club nocturno.

Los hechos sucedieron durante un concierto del cantante 'O Poeta', en el estado de Bahía de Brasil, cuando la joven se encontraba en un reservado comenzó a bailar con movimientos de glúteos.

Numerosos testigos que presenciaban el momento y grababan con sus móviles la escena, captaron el momento en el que el joven agredió brutalmente a la chica y salió corriendo. Afortunadamente los vigilantes de seguridad consiguieron detener al atacante.

Jhon Santana, un testigo del momento, aseguró en declaraciones recogidas por el diario 'Daily Mail' que ambos eran pareja y "él estaba celoso porque ella había subido al escenario para bailar".

"Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!", escribió el cantante O Poeta en sus redes sociales tras el incidente.

"Aún mejor, no salgas de tu casa, la sociedad y las mujeres no merecen vivir con personas así, no mereces ser fanático de O Poeta", zanjó.