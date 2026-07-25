El alegato del bombero forestal Román García en defensa de un pacto político contra los incendios: "El único color es el negro de la tierra quemada"

¿Qué ha dicho? El profesional ha pedido "por favor" que en una situación de esta "gravedad, la política no entre por medio". "Cuando los colores se dejen al margen, se actuará como un equipo, que es lo que están esperando los ciudadanos", ha expresado.

Román García, bombero forestal, ha compartido en laSexta Noticias su visión sobre los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila, destacando que la situación es grave y complicada, pero sin caer en el alarmismo. García enfatiza que la política no debe interferir y que el único color relevante es el de la tierra quemada, buscando unidad en la actuación. Advierte contra el derrotismo y el optimismo excesivo, instando a confiar en las autoridades y equipos de extinción. Reconoce que, aunque los recursos parecen suficientes, siempre se pueden necesitar más. Agradece la ayuda de otras comunidades y aclara que se deben reservar medios para posibles emergencias futuras.

Román García, bombero forestal, ha hablado en laSexta Noticias sobre la compleja situación de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, y ha afirmado que "hay que ser realistas, no pesimistas", a lo que ha añadido que "la realidad no es halagüeña". "No hay que caer en el alarmismo, pero hay que ser conscientes de la situación real, que es muy seria y muy complicada. A partir de aquí, hay que conciliar ese mensaje de la gravedad de la situación con un mensaje de confianza y a partir de ahí, trabajar todos unidos, siendo un equipo", ha manifestado.

Así, García ha pedido "por favor" que "aquí la política que no entre por medio". "El único color que importa ahora mismo es el color negro de la tierra quemada. Y cuando el resto de colores se dejen al margen, se actuará como un equipo, que es lo que están esperando los ciudadanos", ha expresado.

En este sentido, el profesional ha subrayado que "no se puede descartar ninguna posibilidad" y no se puede "caer en el derrotismo". "Ningún miembro de los operativos va caer en la derrota, pero tampoco podemos caer en el optimismo solo por el hecho de que puedan mejorar o sean menos peores las condiciones climatológicas o las condiciones del incendio", ha advertido, al tiempo que ha insistido en que "la situación es muy grave, pero hay que tener confianza en las autoridades y en los equipos de extinción".

En lo referente a los medios que trabajan en la lucha contra el fuego, Román García ha aseverado que "cuando hablamos de que un incendio está fuera de la capacidad de extinción, todos los medios que que se presten para para la extinción van a parecer pocos". "Sin embargo, parece ser que está dimensionado, porque la cantidad de personas de la UME, de otras unidades del Ejército y de los operativos de extinción de Cruz Roja que están destinados es enorme", ha apuntado.

En este punto, el bombero forestal ha destacado que "hay que tener en cuenta que hay otras comunidades autónomas que han prestado su ayuda". "Si no la hubiesen prestado, el Gobierno con la situación operativa tres puede determinar que lo mandaran de forma obligatoria", ha indicado García, quien ha explicado que "en todas las provincias hay un dispositivo mínimo para atender otras contingencias que pueda haber".

De esta forma, ha querido lanzar un mensaje: "Que nadie piense que porque haya medios que no están actuando dentro de Castilla y León o dentro de Ávila es porque no se quiere mandar para estos incendios, sino que hay que prever que pueda haber otras emergencias en otros puntos". "Por supuesto que si hubiese más medios, todo sería bienvenido, pero no se puede mandar una carta a los Reyes Magos. Hay lo que hay y con ello se intentará afrontar de la manera más efectiva y más eficiente la emergencia", ha concluido.

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