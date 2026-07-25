Hallan muerto a un hombre en el incendio de Manises (Valencia)

Los detalles El consistorio ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y lunes. Asimismo, han resultado heridas cinco personas por inhalación de humo y quemaduras, que han sido trasladados al Hospital de Manises.

Un incendio forestal en el barranco del Salt de l'Aigua, en Manises, Valencia, ha dejado un fallecido y cinco heridos por inhalación de humo y quemaduras, quienes fueron trasladados al Hospital de Manises. El fuego, declarado el sábado a las 12:50 horas, fue perimetrado por los equipos de extinción. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial. En el operativo participaron medios aéreos, bomberos, brigadas forestales y personal del Consorcio. Además, se movilizaron tres ambulancias de Soporte Vital Básico y dos de Transporte Urgente. Otros incendios afectan a municipios en España, destacando los de Madrid y Ávila.

Un hombre ha fallecido en un incendio forestal declarado sobre las 12:50 horas de este sábado en la zona del barranco del Salt de l'Aigua, en la localidad valenciana de Manises, según ha confirmado el Ayuntamiento. Al parecer, el cuerpo ha sido hallado por los equipos de extinción que trabajaban en el fuego, ya perimetrado.

Por su parte, el consistorio ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y lunes. Asimismo, por este mismo incendio han resultado heridas cinco personas por inhalación de humo y quemaduras, que han sido trasladados al Hospital de Manises.

Hasta el lugar en el que se ha originado el fuego se han movilizado tres SVB y dos ambulancias de Transport Urgengente, según han señalado fuentes del CICU.

En el operativo de extinción del incendio, que se ha registrado en una zona próxima a edificaciones, han participado cuatro medios aéreos y seis dotaciones de bomberos del Consorcio, un sargento, y cuatro BRIFO (Brigadas forestales del Consorcio).

De la misma manera, han intervenido un coordinador forestal y un oficial del Consorcio y dos unidades de la Generalitat. En total, al lugar del fuego se han trasladado tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y otras dos de Transporte Urgente, según el CICU.

Pero esta no es la única zona que está siendo azotada por los graves incendios. Diferentes municipios de toda España sufren los estragos de las llamas, con los fuegos de Madrid y Ávila como los más voraces en las últimas horas.

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