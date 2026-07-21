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El fuego se ceba con Aragón: la UME es activada para trabajar en el incendio de Ejulve

Los detalles Durante la medianoche de este martes se ha enviado un mensaje ES-Alert para evacuar el municipio turolense de Molinos a consecuencia del avance de las llamas.

Dos efectivos de la UME Dos efectivos de la UMEEuropa Press
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Aragón sigue sufriendo los efectos del fuego. Un nuevo incendio, el de Ejulve, ha obligado a activar la UME y a evacuar por precaución el municipio turolense de Molinos ante unas llamas que ya han dejado afectadas 1.000 hectáreas.

La evacuación se ha realizado durante la medianoche de este martes después de un mensaje ES-Alert enviado a los vecinos de la localidad. Los mismos han sido trasladados al pabellón polideportivo de Alcorisa, según han informado fuentes del Gobierno regional recogidas por Europa Press.

Ahora mismo, el incendio se encuentra en una situación operativa 2 nivel 2 y el puesto avanzando de mando (PMA) está camino a la población de Ejulve. Mientras tanto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada ante el avance, desde el lunes, de las llamas, que también han obligado a desalojar tres masías de la zona. En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza.

En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que también estarán completamente activos.

El fuego afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó quemada por el incendio forestal del 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve. El incendio permanece activo y, por el momento, se estima una superficie de aproximadamente mil hectáreas. Como consecuencia del incendio, permanece cortada la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.

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