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Explicación en MVT

Evacuación o confinamiento, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es más efectivo en caso de un incendio forestal?

Los detalles La meteoróloga de laSexta Belén Samper ha explicado en Más Vale Tarde cuándo es más conveniente optar por una opción u otra.

Evacuación vs Confinar
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Ante un incendio, como los que están sufriendo en Madrid y Ávila, ¿por qué a veces se confina y a veces se desaloja a los vecinos cuando se acercan las llamas? ¿Qué diferencia hay y por qué se toma una decisión u otra?.

La meteoróloga de laSexta Belén Samper ha explicado en Más Vale Tarde que "lo más seguro es evacuar, siempre que tengamos tiempo para salir". "Si la vivienda no ofrece protección y hay tiempo, es mejor evacuar", ha subrayado.

Sin embargo, si no hay tiempo suficiente "y las carreteras están cortadas o no es seguro atravesar rutas porque hay fuego, lo mejor es quedarnos en casa", ha señalado Samper, a lo que ha añadido: "Lo mejor es quedarnos confinados cuando las carreteras están cortadas y cuando tenemos el fuego demasiado próximo y la vivienda ofrece protección".

En este segundo caso, ha indicado la meteoróloga, "habrá que cerrar puertas y ventanas y protegerlas bien". "Además, los aires acondicionados habrá que apagarlos", ha apostillado, al tiempo que ha destacado que "confinándonos evitamos la situación más peligrosa de todas, que es quedarnos atrapados dentro de un vehículo". "Ya hemos visto las imágenes del vehículo eléctrico que el jueves ocasionó un incendio, por lo que es mucho mejor quedarnos dentro de una casa que esté bien protegida", ha concluido.

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