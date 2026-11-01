Los Mossos controlan la segunda 'rave' en Llardecans en cinco meses: hay unos 300 vehículos

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

El contexto La fiesta se está llevando a cabo en una zona alejada del núcleo de población, por lo que no está provocando molestias a los vecinos y no se registran incidentes.

Los Mossos d'Esquadra supervisan una 'rave' no autorizada en una finca de Llardecans, Lleida, que comenzó el sábado y reúne a unos 300 vehículos. Según el diario 'Segre' y la Policía catalana, el evento se desarrolla en una zona alejada del núcleo de población, evitando molestias a los vecinos y sin registrarse incidentes. Las autoridades controlan los accesos para impedir la llegada de más personas y esperan que los asistentes se retiren este domingo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad y el mejor contenido.

Los Mossos d'Esquadra controlan desde este domingo una 'rave' no autorizada que se lleva a cabo desde este sábado en una finca de Llardecans (Lleida) y que reúne a unos 300 vehículos, según ha avanzado el diario 'Segre' y han confirmado fuentes de la Policía catalana.

Las mismas fuentes explican que esta 'rave' se está llevando a cabo en una zona alejada del núcleo de población, por lo que no está provocando molestias a los vecinos y no se registran incidentes.

Los Mossos están controlando los accesos para que no se acerque más gente y esperan que este domingo los asistentes se retiren.

Se trata de la segunda fiesta ilegal que se organiza en cinco meses en este espacio y la cuarta en dos años después de que en el 2025 se organizaran dos 'raves', una a finales del mes de marzo y, la otra, en mayo.

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