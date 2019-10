Los osos grizzly que viven en el fiordo de Knight Inlet, en Canadá, se han quedado sin alimento. Las instantáneas que ha tomado el fotógrafo Rolf Hicker muestran el estado de desnutrición en el que se encuentran estos osos que son de los más grandes del planeta. Las imágenes se han hecho virales y han generado gran revuelo.

El estado famélico de estos osos, según ha explicado Hicker, se debe a la desaparición del salmón salvaje, que les sirve de principal alimento, a causa del cambio climático.

"No he visto un solo salmón en el río hasta hora. Los osos se mueren de hambre y se me rompe el corazón", denuncia el fotógrafo en su cuenta de Facebook.

Según recoge 'CTV News Vancouver Island', la alarma que han generado estas imágenes ha movido a un grupo de voluntarios a llevar 500 salmones hasta el lugar para alimentar a los osos.

A pesar de esta buena acción, el fotógrafo teme que los osos no puedan aguantar todo el invierno al no tener suficientes reservas para hibernar. "Creo que es importante mostrar este lado también. La publicidad todavía muestra a los osos felices comiendo salmón, pero aquí no es así", explica Hicker, que pide una actuación rápida frente a la gravedad de los hechos.