Iggy Pop demuestra que está en plena forma a sus 72 años en el festival 'O Son do Camiño'

Iggy Pop demostró estar en plena forma en el concierto que celebró en la segunda edición del festival de 'O Son do Camiño', en Santiago de Compostela.

En este festival, el cantante se situaba como cabeza de cartel junto con otros músicos como David Guetta, encargado de poner la música a los bailes más nocturnos y cuya presencia ha generado verdadera expectación.

El rockero estadounidense, a sus 72 años, enloqueció al público. Ni su cojera ni su edad le impidieron darlo todo a la hora de interpretar 'temazos' como 'I Wanna Be Your Dog', de su etapa en The Stooges que, aunque haya pasado ya medio siglo desde su lanzamiento, sigue sonando igual de poderosa que en 1969.

Pese a que no parecía sencillo mantener el ritmo con el que se había iniciado el concierto, las contorsiones que han acompañado cada tema del artista encima del escenario han servido para transmitir su energía a un público de más de 30.000 espectadores