Usar mascarillas y evitar el ejercicio al aire libre: las recomendaciones sanitarias ante los incendios de España

¿En qué te afecta? Ante el humo y la mala calidad del aire, las autoridades instan a cerrar puertas y ventanas y a permanecer en lugares cerrados. Recomiendan hidratarse frecuentemente y solicitar asistencia médica en caso de presentar tos persistente, problemas respiratorios o dolores en el pecho.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado recomendaciones en la red social X para proteger la salud ante los incendios que afectan a la región. Se aconseja evitar el ejercicio al aire libre y usar mascarilla si se sale al exterior debido a la mala calidad del aire. También se recomienda permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas, proteger a niños, mayores y personas con problemas respiratorios, mantenerse hidratado y buscar atención médica si se presentan problemas respiratorios. Emergencias Madrid recuerda proteger ojos y piel y usar manga larga. Los incendios han provocado el desalojo de localidades como Cenicientos, afectando a 55.000 personas.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a través de la red social X, ha publicado un post con una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas ante los graves incendios que afectan a la región. Entre las recomendaciones, evitar el ejercicio al aire libre y, en caso de tener que salir al exterior, usar mascarilla por la mala calidad del aire.

Y es que se recomienda permanecer en interiores con las puertas y con las ventanas cerradas, además de proteger a los niños, a los mayores y a personas con problemas respiratorios. Recomiendan también mantenerse hidratado y beber agua de manera frecuente.

En caso de presentar problemas respiratorios, dolores de pecho o toses persistentes, comparten que se solicite la atención médica.

En ese sentido, Emergencias Madrid ha recordado que se ha de proteger tanto los ojos como la piel e insta al uso de manga larga.

Los incendios en la Comunidad de Madrid siguen activos y han provocado el desalojo de varias localidades de la región. Es el caso de Cenicientos, por lo que el puesto de mando desde donde se coordinaba la lucha contra el fuego se ha trasladado a Navalcarnero.

Entre desalojados y confinados, las personas que están afectadas por las llamas en la región ascienden ya a 55.000.

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