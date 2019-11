PISCIS

SALUD:

Tendrás un principio de gripe, que podrás cortar de raíz con un remedio casero. Tu apariencia será sana y parecerás mucho más joven.

DINERO:

Piénsate muy bien la posibilidad de cambiar de trabajo, pues si te precipitas y tomas una decisión a lo loco podrías arrepentirte.

AMOR:

Si tienes algún bache en tu relación sentimental, lo superarás rápidamente. Valora seriamente lo que tienes actualmente.

ACUARIO

SALUD:

Ha llegado la hora de que dejes de sentirte mal contigo misma. Piensa que si crece tu autoestima, tu salud lo va a agradecer.

DINERO:

Los ahorros que has acumulado durante el año van a ser invertidos en tu casa y debes saldar esa deuda que arrastras desde hace tiempo.

AMOR:

Después de atravesar una etapa dominada por los conflictos y los celos, en tu relación de pareja se presenta un período de estabilidad.

CAPRICORNIO

SALUD:

Las vías respiratorias, la ronquera y la afonía te pueden fastidiar algo las fiestas. Los remedios caseros serán la mejor medicina.

DINERO:

El dinero parece que no te llega para todo lo que debes pagar. No te metas en hipotecas o créditos si no tienes un trabajo seguro.

AMOR:

No deberías renunciar al romance ocasional. Siempre viene bien disfrutar de una noche de pasión. Eso te hará sentir una persona segura.

SAGITARIO

SALUD:

Tu sistema nervioso se verá resentido durante estos días. Para paliar los síntomas, intenta mantener la calma.

DINERO:

Tendrás unos ingresos extra este mes, y es muy posible que provengan del encargo de un trabajo por parte de tu empresa.

AMOR:

Pones mucho cariño en todo lo que haces y en todas tus relaciones. Guardas en tu interior mucho amor y ganas de repartirlo.

ESCORPIO

SALUD:

Te recuperes enseguida de cualquier problema. Lo único que tienes que modificar es tu alimentación y descanso.

DINERO:

Se avecinan situaciones inesperadas para ti: puede producirse una avería en tu casa que te obligará a tener gastos inesperados.

AMOR:

Tú círculo de amistades va a verse ampliado. Seguramente conozcas a chicos muy interesantes y te sentirás atraída por alguno.

LIBRA

SALUD:

Las vías respiratorias serán tus zonas más débiles esta semana. Por eso, si fumas, deberás reducir el número de cigarrillos diarios.

DINERO:

Además de tu trabajo diario, llevarás a cabo una actividad extra por una afición. Tus familiares te envidiarán.

AMOR:

No tomes decisiones drásticas en estas fechas. Si quieres romper con tu pareja, hazlo más adelante.

VIRGO

SALUD:

Las preocupaciones que te atormentaban van a colocarse en discreto segundo plano. Ahora tu mente se llenará de vitalidad y energía.

DINERO:

La buena marcha de tu economía dependerá, en gran medida, de que sepas organizar ingresos y gastos de la forma más equilibrada.

AMOR:

Todo te ilusionará y vivirás unos días muy felices en los que sentirás mucho amor y ternura a tu alrededor.

LEO

SALUD:

Tu salud es excelente, salvo los oídos, que te podrían causar alguna molestia. Evita que cojan frío. Tendrás un pequeño dolor de tripa

DINERO:

Habla y dialoga con serenidad y trabaja a tope en aquello que más te gusta. No confíes en alguien a quien no conoces mucho.

AMOR:

Tu pareja te demostrará el gran amor que siente por ti. Serás muy feliz junto a todos los que te quieren. Evita ligar con una amistad.

CÁNCER

SALUD:

Tendrás que controlarte un poco si quieres que el vestido que lucirás durante las cenas te quede tan bien como ahora.

DINERO:

Aprovecha la ayuda y el apoyo que te ofrecen tus familiares. Ten mucho cuidado, pues podrías perder una cosa de gran valor para ti.

AMOR:

Te sentirás muy feliz en las reuniones familiares y de amigos que tanto te hacen disfrutar. Entre los amigos, recibirás regalos inesperados.

GÉMINIS

SALUD:

Esta semana tendrás mayor tendencia a sufrir molestias en las articulaciones y los dientes. Puede que te falte la energía que necesitas.

DINERO:

Si buscas vivienda, no debes precipitarte, o podrías arrepentirte. Es preciso esperar a que llegue tu oportunidad y parece que no tardará.

AMOR:

Tienes demasiado miedo al compromiso y no hay nada que temer. Si quieres a tu pareja, será mejor que pienses en sentar la cabeza.

TAURO

SALUD:

Podrías sufrir mareos a causa de la tensión arterial. Intenta dormir un poco más durante el fin de semana, ya que necesitas descansar.

DINERO:

Gastarás un dinero extra que has recibido hace poco en un capricho. El número 5, te dará muchas alegrías si apuestas fuerte por él.

AMOR:

Tienes necesidad de cariño y puedes ligar con alguien maravilloso en un lugar inesperado. La familia aumentará casi por sorpresa.

ARIES

SALUD:

Si van a hacerte unos análisis de sangre, puede que descubras que tienes ligeramente alto tanto el colesterol como el azúcar.

DINERO:

Cerca de ti hay alguien que desea que fracases en tu vida profesional. Puede que incluso llegue al extremo de ponerte trampas.

AMOR:

Si no dedicas la suficiente atención a tu pareja, corres el riesgo de perderla. Debes darle más cariño y confianza.

