Terapias hormonales suspendidas y peregrinación por las farmacias: miles de mujeres viven en vilo por el desabastecimiento de medicamentos para la menopausia

Los detalles Estas terapias las usan ya alrededor de 400.000 mujeres y para muchas son absolutamente imprescindibles. Además estos cortes de suministro pueden generan desconfianza entre las pacientes y los propios profesionales que las recetan.

Desde hace meses, la escasez de tratamientos hormonales para la menopausia ha llevado a muchas mujeres a recorrer farmacias en busca de estos medicamentos esenciales. Aunque existen alternativas como parches y geles, la falta de acceso rápido a recetas y la desconfianza en los nuevos tratamientos pueden llevar a abandonar la terapia. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha registrado problemas de suministro en terapias hormonales sustitutivas, afectando a unas 400,000 mujeres. Casos como el de Lenzetto, cuyo suministro se normalizaría en noviembre, han agravado la situación. Mujeres como Silvia y Julia enfrentan dificultades para encontrar sus tratamientos, mientras que campañas en plataformas como change.org exigen soluciones preventivas y accesibles.

Desde hace meses faltan varios tratamientos hormonales usados para aliviar los síntomas de la menopausia y ha abocado a cientos de miles de mujeres a peregrinar por las farmacias; aunque hay alternativas, la falta de acceso rápido a un médico que las recete y la desconfianza pueden llevar a muchas a abandonar su terapia.

Los problemas de suministro registrados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) afectan a fármacos de terapia hormonal sustitutiva (TSH), empleados en situaciones como menopausia, fallo ovárico precoz, extirpación o mal funcionamiento de los ovarios o por las mujeres trans.

Muchos factores explican los problemas de abastecimiento, indican a EFE fuentes de la Aemps; lo cierto es que, añade la ginecóloga de Gine4 Mercedes Herrero, cada vez más pacientes demandan estas terapias que ya usan alrededor de 400.000 mujeres, y que para muchas son absolutamente imprescindibles.

Lenzetto, el espray que ha acabado tensionando el mercado

El espray de estradiol Lenzetto empezó a escasear en marzo por un problema con el difusor; la Aemps confía en que en noviembre el suministro recupere la normalidad. Mientras la agencia trabaja para traer más unidades, las usuarias tienen como alternativa el gel Oestraclin o varios parches, pero el aumento de la demanda derivado de la escasez de Lenzetto ha acabado lastrando también la disponibilidad de algunas presentaciones de los parches Evopad -los únicos financiados- y Estradot.

Desde julio y hasta el 30 de noviembre faltará también Bijuva, una combinación de 17ß-estradiol y progesterona, por la suspensión de todas las actividades de fabricación, envasado y comercialización. Su producción ya es estable, pero la acumulación de pedidos está provocando restricciones en todos los mercados, aunque también se puede sustituir con distintas combinaciones de sus principios activos.

Climodien es un caso distinto porque ha dejado de venderse a nivel mundial a petición del laboratorio. No se prevé que su retirada provoque un gran impacto, puesto que cuenta igualmente con medicamentos alternativos de estrógenos y progestágenos en comprimidos como este fármaco, cuya cuota de mercado además es de apenas el 14 %, inferior a la de tres de sus sustitutos.

"Que haya opciones no quiere decir que no estemos ante un problema"

"Es fundamental transmitir el mensaje de que faltan algunas de las presentaciones de hormonas naturales. El espray transdérmico se puede sustituir por el parche o la crema, también administrados a través de la piel. Incluso disponemos de pastillas de estradiol natural que podrían servir a la mujer, a menos que no pueda usar tratamiento oral", tranquiliza Herrero.

No obstante, puntualiza: "Que haya opciones no quiere decir que no estemos ante un problema". "La adherencia terapéutica es fundamental para que un tratamiento sea eficaz. Cuando falta un fármaco, es muy frecuente que se interrumpan tratamientos, con la pérdida de oportunidad que esto supone. Además, para muchas mujeres no es sencillo acceder al médico que les puede prescribir una alternativa", advierte.

Estos cortes de suministro pueden generar además desconfianza en las pacientes y en los profesionales, en los que puede despertar cierto recelo a prescribirlos.

Como detectives de farmacia en farmacia

El desabastecimiento de hormonas, despojadas del tabú que pesaba sobre ellas a consecuencia de un estudio antiguo que las asociaba erróneamente a un mayor riesgo de cáncer ya desmitificado, está abocando a muchas mujeres a un eterno deambular por farmacias.

Así le ha ocurrido a Silvia, a quien se le indicó Lenzetto para aplacar sus vaivenes de ánimo a la vuelta del verano, cuando conseguir un difusor era ya prácticamente una tarea imposible, y eso que lo intentó por distintas farmacias, relata a EFE. Por ello, ha preferido esperar a iniciar su tratamiento en noviembre; mientras, trata de mitigar sus problemas con complementos que le ha recomendado su ginecóloga.

Algo parecido le ocurrió a Julia, a quien su farmacéutica consiguió encontrarle hace meses un pulverizador gracias al sistema 'Farmahelp', una plataforma que ayuda a las farmacias a localizar medicamentos con problemas de suministro. Sin embargo, optó por comenzar otra terapia que la convencía menos ante el temor de que cada mes se repitiera la misma situación, algo que no se podía permitir ante los punzantes sofocos y otros síntomas que a sus 44 años le estaban mermando su calidad de vida.

La situación ha llevado a Rebeca Martín, una mujer de 49 años con menopausia en tratamiento con THS, a abrir una campaña en change.org, que ya ha recopilado más de 20.000 firmas para exigir que "se actúe de forma preventiva ante posibles problemas de abastecimiento" y que "se ofrezcan alternativas accesibles cuando un medicamento falte".

"Es muy frustrante, las mujeres nos estamos convirtiendo en detectives, llamamos a varias farmacias, nos desplazamos de una a otra, buscamos existencias en otras localidades, intentamos averiguar por nuestra cuenta qué alternativa hay", denuncia. Y lo peor es que "a nadie parece importarle".

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