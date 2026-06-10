Un hombre se dedica a vandalizar coches en Córdoba: ya le conocen como 'el retrovisores'

El hombre rompe a golpes los retrovisores de los vehículos sin motivo aparente. Un vecino de la zona afirma que se llevó a cabo un juicio rápido por estos hechos, pero que el vándalo ya está en la calle.

Un hombre en Córdoba se dedica a romper retrovisores si motivo. Como cuenta Iñaki López, es un personaje muy conocido al que ya se le conoce como 'el retrovisores'. "No acabo de entender qué saca en limpio de andar rompiendo los retrovisores de los coches", comenta el presentador de Más Vale Tarde.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el hombre se acerca a los vehículos de un golpe rompe estos dispositivos. Las imágenes han sido grabadas por un vecino de la calle. "La persona que sube este post a las redes sociales dice que hubo un juicio rápido y que esta persona ya está en la calle", señala Leo Álvarez.

El periodista cuenta que ha preguntado a la policía de la ciudad si hay alguien detenido por estos hechos y le han dicho que nadie ha sido detenido por romper retrovisores. "En cualquiera de los casos, este tipo sigue en la calle y lo más probable es que cuando le entre la vena, o se beba cuatro copas, se dedicará a eso", añade Álvarez.

Beatriz de Vicente cree que este hombre "tiene un problema de sociabilidad importante y falta de herramientas para relacionarse con los demás". "Y que lleva la del pulpo en lo alto porque va torcido", concluye la abogada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido