'Hermanos', el documental que visibiliza la vida de los héroes que cuidan de familiares con discapacidad

Guille es "amor, puro amor", explica su hermana. Su vida no sería la misma si no les tuviera a ellos. A María, su hermana mayor, le costó aceptar su discapacidad, un autismo y ceguera de nacimiento. "No era capaz de entenderlo", explica.

A Julio y a Ignacio, sus apoyos y sus cómplices de juegos, todos juntos hacen un equipo inseparable. "Sus hermanos le ven como uno más, no vemos la discapacidad", explica su madre.

El documental Hermanos, nos acerca a esta realidad. A conocer historias como la de Isabel y sus tres hermanas o la de Miguel y Carlos, ahora su tutor, desde que falleció su madre hace año y medio. "Cuando era chaval, del que más me acuerdo que me cuidaba era mi hermano y ahora yo me siento orgulloso de cuidarlo a él", explica Carlos.

Cuidadores, cómplices, amigos, pero la tarea no es siempre fácil. "Sientes rabia, sientes una desazón muy grande", explica. Para dar pautas y apoyos nacen los grupos de hermanos, puestos en marcha por la asociación Plena Inclusión, porque su futuro son ellos y sin ellos no tendrán futuro.