Tercer día de búsqueda del jornalero desaparecido en Jaén. Buzos, perros y agentes de Guardia Civil rastrean pozos y propiedades del empresario para el que trabajaba. Hemos hablado con el hermano del chico desaparecido, que da por hecho que su hermano está muerto.

Moussa Diouf, hermano de Ibrahima, cuenta a laSexta cómo fue la última vez que habló con Ibrahima el pasado cinco de enero de 2021. "Me dijo que iba a casa de su jefe para pedirle dinero para venir conmigo a trabajar. Las últimas palabras que me dijo fue: 'ya viene mi jefe, cuando termine te aviso'".

Sin embargo, nunca llegó a avisarle. "Yo esperé una hora pero no volvió a llamarme. Volví a llamar pero los móviles no sonaban", ha explicado.

Ante la pregunta de qué cree que ocurrió, él solo responde que "la última persona que vio a su hermano fue su jefe". Más de un año después, ha perdido la esperanza de encontrarlo.

"Yo ya sé que mi hermano no está vivo, pero no tengo una prueba de verdad, no tengo nada", ha lamentado.

Continúan buscando a los jornaleros

Los registros continúan en las propiedades del empresario. Un equipo de buzos rastrea en pozos en el interior de las fincas intentando encontrar laguna pista . Moussa, se enteró el pasado lunes de que buscaban a su hermano. "Un amigo me mandó la noticia".

Nos dice que espera que haya justicia por su hermano, sobre todo porque tenía mujer e hijo. Además de una madre que está muy preocupada.

Por su parte, la Guardia Civil sigue buscando cualquier pista que relacione al empresario con la desaparición de Ibrahima.