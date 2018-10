La hermana de uno de los fallecidos de Orkoien dice que el exnovio de su hermano le había amenazado de muerte

La hermana de uno de los fallecidos en Orkoien ha señalado que la expareja de su hermano, de nacionalidad búlgara y también hallado muerto, le había amenazado de muerte.

Ha contado que los dos fallecidos fueron pareja, pero que ya no lo eran. Desconocen las circunstancias que han rodeado a las muertes. "No sabemos nada", ha dicho la hermana a los medios de comunicación, para precisar que la Policía Foral no les ha dado detalles.

Los cadáveres han sido encontrados este miércoles en la vivienda de uno de los fallecidos, de 54 años y natural de Orkoien. Una amiga de la familia ha contado también que ha sido otra de las hermanas del fallecido quien ha hallado los cadáveres. Según ha dicho, parece que el suceso pudo tener lugar este martes y que algún vecino oyó disparos.