Heridos tres guardias civiles cuando acudían a detener al presunto asesino de una mujer de 86 años en Alcaudete (Jaén)

El contexto Este pasado sábado, una mujer de 86 años de esta localidad jienense fue hallada muerta en su casa. Presentaba heridas de arma blanca. La principal hipótesis de la investigación es el robo.

La Guardia Civil detuvo en Alcaudete, Jaén, a un hombre de 46 años por la presunta muerte de una mujer de 86 años, quien fue encontrada con heridas de arma blanca. Durante su detención, tres agentes resultaron heridos. La investigación sigue abierta y se descarta, en principio, la violencia machista, centrándose en un posible robo, ya que la vivienda fue forzada. Yolanda Caballero, alcaldesa de Alcaudete, decretó tres días de luto oficial con banderas a media asta desde el 20 hasta el 23 de julio, en honor a la víctima.

La madrugada de este martes, 21 de julio, la Guardia Civil ha procedido en Alcaudete (Jaén), a la detención de un varón de 46 años, vecino de la localidad, como presunto autor de la muerte de una mujer de 86 años, que fue hallada muerta en el municipio y que presentaba heridas de arma blanca.

Durante la intervención para llevar a cabo la detención, tres agentes han resultado heridos. La investigación, no obstante, continúa abierta y se ampliará la información cuando el estado de la investigación lo permita.

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ya confirmó que se trataba de una muerte violenta y que, en principio, se descartaba la muerte por violencia machista. De este modo, la hipótesis que cobraba más fuerza dentro de la investigación es la del robo, ya que, según fuentes de la investigación, "hay signos de que indican la vivienda fue forzada".

Por su parte, Yolanda Caballero, alcaldesa de Alcaudete decretó tres días de luto oficial tras la muerte de la mujer, periodo que se ampliaría desde las 00:00 del 20 de julio hasta las 00:00 del 23 de julio, ondeando a media asta las banderas tanto en los edificios municipales como en las rotondas de las calles Alcalde Juan Vallejo y Alcalde Fernando Tejero.

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