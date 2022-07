Según la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, se puede beber alcohol si se cumplen tres reglas: primera, cada semana hay que estar mínimo tres días seguidos sin toma nada de alcohol; segunda, en los cuatro días que quedan, no podemos beber más de diez unidades en total (es decir, no más de diez vinos a la semana, diez cañas, o cinco combinados tipo gin tonic); y tercera, no podemos beber en el mismo día, de una vez, más de cinco unidades.

Estas tres normas han creado polémica. Para muchos hepatólogos, es demasiado alcohol. No deberíamos beber nada. "Lo que hay que hacer básicamente es consumir la cantidad más moderada que uno pueda de alcohol sabiendo que es extremadamente adictivo y tóxico para el hígado en cualquier circunstancia", ha alertado José Luis Calleja, presidente de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. En 20 años, las muertes por problemas del hígado en Europa han aumentado un 25%.

Sorprendentemente, los que sufren más enfermedades de hígado son los jóvenes y personas de mediana edad.