Hamburguesas y nachos con carne vegana o pasta rosa de arroz, los menús de moda para una Navidad vegana

La receta semanal Disfrutar de un menú sabroso, y original, no está reñido con que pueda ser completamente vegano. Desde el restaurante Superchulo nos presentan un menú de Rainbow food de 20 euros, y otro de 50, para triunfar entre unos comensales que no quieren ni rastro de carnes, pescados o huevos en sus platos.

Sí, al villancico también le pega un buen menú vegano porque, según quienes lo venden y lo cocinan, este tipo de propuestas triunfa cada vez más entre los habituales de la comida al uso. Además, tiene el plus de contar con ingredientes económicos. Por eso no no ha sido difícil presentarles los siguientes menús confort, y deluxe, que Superchulo ha adaptado para que, en estas fiestas, nuestros invitados nos pongan en un pedestal.

Menú confort vegano por 20 euros

A modo de entrante nos sugieren unos nachos con carne vegana. Ingredientes para cuatro personas:

Carne picada vegana: 200 gramos.

Curry: 150 gramos.

Nata vegana: 50 gramos.

Dos aguacates.

Cebolla encurtida casera: 60 gramos.

Seis hojas de cilantro.

Tajín: 20 gramos.

Totopos de maíz negro: 30 gramos.

Elaboración: Ponemos la carne picada vegana en la sartén o la plancha, un par de minutos y la ponemos en el plato. Luego colocamos el tajín, la cebolla encurtida, el cilantro, el curry mezclado previamente con nata vegana, el cilantro y los aguacates. Por último, coronamos el plato con los totopos.

Como plato principal, nos sugieren pasta de arroz con remolacha, albahaca y queso vegano. Ingredientes para cuatro personas:

Pasta de arroz: 200 gramos

Una remolacha asada y triturada

Aceite de oliva: 15 ml

Un diente de ajo

Seis hojas de albahaca

Queso vegano: 40 gramos

Elaboración: Cocemos la pasta de arroz durante 1 minuto. Ponemos en la sartén la remolacha asada y triturada, los. rábanos frescos, la albahaca el ajo y el queso vegano. Echamos la mezcla sobre la pasta y decoramos con granada.

Menú deluxe vegano por 50 euros

Entrante 1: Picnic de verduras. Ingredientes para cuatro personas:

Totopos: 200 gramos.

1 cogollo de lechuga.

4 zanahorias.

8 Patatas baby.

Sobrasada vegana: 100 gramos.

Crema de parmesano: 100 gramos.

Hummus de remolacha: 100 gramos.

2 Focaccias.

Elaboración: Cocemos las patatas baby y las zanahorias. Colocamos en pequeñas salsas, que compramos ya elaboradas y lo montamos todo al gusto.

Entrante 2: Alcachofas con vinagreta de cítricos. Ingredientes para cuatro personas:

Alcachofas: 800 gramos

Vinagreta de cítricos: 50 ml

Frambuesa liofilizada: 50 gramos

Un puñado de flores comestibles

Elaboración: Ponemos las alcachofas al horno o a la plancha. Mezclamos aceite de oliva virgen, vinagre de manzana, limón, lima y una cucharada de azúcar para la vinagreta. Regamos las alcachofas y decoramos con las frambuesas y las flores.

Plato principal: Hamburguesa con carne vegana. Ingredientes para cuatro personas:

4 Hamburguesas veganas.

8 Panes de hamburguesa.

Pepinillos encurtidos: 70 gramos.

Cebolla caramelizada: 60 gramos.

Queso vegano: 80 gramos.

Hummus de remolacha: 80 gramos.

2 tomates rojos.

Elaboración: Ponemos en la plancha las hamburguesas y el queso vegano. Lo sacamos. Untamos el hummus de remolacha en el pan y colocamos la carne, el queso vegano, el tomate y el pepinillo.

Con estos menús, sencillos, modernos y para todas las edades acertaremos, sin fallo, en nuestras invitaciones navideñas.