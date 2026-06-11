Investigan lo ocurrido
Hallado el cadáver de un hombre con signos de violencia en plena calle en Pamplona
Los detalles El cuerpo ha sido encontrado en la calle Remiro de Goñi, cerca de los ascensores ubicados en el límite entre Pamplona y Barañáin.
Un hombre ha sido hallado muerto este jueves en un espacio público en Pamplona, en la calle Remiro de Goñi, con signos de muerte violenta, ha confirmado a 'EFE' la Policía Nacional.
El cadáver ha sido encontrado junto a los ascensores ubicados en el límite entre Pamplona y Barañáin, y "los primeros indicios apuntan a una muerte violenta".
Al lugar ha acudido la autoridad judicial para el levantamiento del cuerpo, indican las mismas fuentes.
*Noticia en ampliación
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