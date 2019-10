Hace unos días aparecía una nueva e inquietante pista sobre el caso del 'niño pintor', desaparecido en Málga hace más de 32 años.

En el buzón de la casa de Gemma, una antigua compañera de clase de David Guerrero Guevara, aparecía un dibujo original del desaparecido que ella entregó a la Policía por aquel entonces. Desde ese momento no lo había vuelto a ver ya que formaba parte de las diligencias del caso.

"No tuve la menor duda de que era el dibujo original, no he vuelto a verlo en 32 años", ha explicado Gemma en declaraciones a 'Espejo Público'.

Ella confiesa que este hallazgo le ha provocado inquietud, aunque asegura que "de cara a su hijo" le ha "quitado importancia": "Tampoco quiero que piense que personas desconocidas pueden saber dónde vivimos, relacionarlo con la desaparición de David".

Ese dibujo apareció en su buzón a pesar de que ella no está empadronada en su actual domicilio. "Pienso que no sería la forma de actuar de la Policía si quieren deshacerse de alguna prueba", apunta.

Ese dibujo, hecho a lápiz, muestra la cara de un señor que la investigación relacionó con un hombre suizo que se hospedaba en un hotel de la ciudad cuando el niño desapareció. Precisamente, en la habitación del sospechoso una camarera de piso encontró una servilleta con el nombre manuscrito de David Guerrero Guevara.

A pesar de que todas las pistas apuntaban a esa persona, la Policía no pudo detenerle puesto que el sospechoso ya había fallecido.

"El mismo día de la desaparición le pedí que me hiciera un regalo y me entregó la caricatura. Le pregunté quién era ese señor y bajó la mirada y no me contestó nada", relató Gemma en Equipo de Investigación. En el siguiente vídeo puedes ver la entrevista:

Gemma asegura que está segura de que se trata de la caricatura original ya que tiene la marca de la chincheta con la que colgó la ilustración en su habitación, además de la fecha manuscrita en el reverso. El 'niño pintor' tendría hoy 45 años y su desaparición sigue siendo un misterio 32 años después.